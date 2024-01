Infortunio sul lavoro a Fossadello di Caorso, operaio cade: è grave

Infortunio sul lavoro a Fossadello di Caorso. In base alle prime informazioni, stamattina un operaio è caduto durante le operazioni tecniche in una ditta. L’elisoccorso non è riuscito ad atterrare sul posto a causa del meteo. Sul posto anche un’ambulanza e un’automedica. L’uomo è stato portato all’ospedale di Cremona in serie condizioni. Le dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine.