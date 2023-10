Anmil, morti sul lavoro a Piacenza in aumento. Domenica giornata nazionale

Sette infortuni mortali da inizio anno a fine luglio; due in più rispetto all’equivalente periodo dello scorso anno. Sono dati preoccupanti, campanello di una realtà di sicurezza sul lavoro ancora inefficace. Gli infortuni totali negli stessi periodi, sempre nel piacentino, sono stati 2.837 nel 2022 e 2.660 in questo anno: in calo quindi del 6,2%.

L’occasione per ribadire la necessità di maggiori tutele e dispositivi di sicurezza per i lavoratori sarà domenica 8 ottobre, Giornata nazionale per le vittime sul lavoro. Una giornata per sensibilizzare un’azione comune e un patto trasversale a tutte le forze politiche, ma che deve coinvolgere chiunque a partire dai cittadini.

Maurizio Manfredi, presidente territoriale di Anmil Piacenza, sottolinea anche la necessità di maggiore attenzione da parte dei lavoratori, senza abbassare mai la guardia o cedere alla confidenza con gli strumenti di lavoro.

Per celebrare gli 80 anni della associazione nazionale anche una delegazione piacentina di Anmil è andata a Roma per incontrare il presidente Mattarella e Papa Francesco.

Domenica verrà consegnato un riconoscimento a Bruno Galvani, da trent’anni legato ad Anmil Piacenza di cui è stato presidente per tre lustri.