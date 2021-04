Il terzo “Menù delle ricorrenze” è “Pronto in tavola” stasera su Telelibertà

Non c’è due senza tre, dunque ecco stasera un altro “Menù delle ricorrenze”. Dopo i due episodi precedenti si fa largo un nuovo tris di proposte per interpretare con fantasia le occasioni di convivialità che, seppur con cautela e moderazione, potremo presto tornare a celebrare con amici e famigliari attorno alle nostre tavole.

Come ogni venerdì alle ore 20.30 su Telelibertà, stasera va in onda una nuova puntata di “Pronto in tavola”, il programma di cucina che vede protagonista la chef e docente piacentina Debora Saccardi, il format televisivo realizzato grazie alle cure tecniche di Alessandra Colpo, Giuseppe Piva e Davide Franchini, omonimo dell’apprezzato blog che Saccardi cura sul nostro sito.

“Stavolta provo ad incuriosirvi con dei bicchierini a base di crema di patate, per iniziare con l’antipasto – anticipa la “nostra” chef – ma vi proporrò anche un risotto non scontato e un dolce irresistibile per chiudere. Voglio anche ringraziare il pubblico per gli apprezzamenti, i consigli, i suggerimenti e gli scambi che mi stanno arrivando più numerosi”.

Sarà dunque un’altra piacevole mezz’ora di cucina, con il consueto consiglio di tenere accanto carta e penna per approfittare delle dritte ben motivate e alla portata di tutti che Saccardi offre al pubblico mentre mostra “in soggettiva” come usare efficacemente le mani.