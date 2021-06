Galleria Ricci Oddi, il nuovo direttore è Lucia Pini. In maggio record di visitatori

Lucia Pini è il nuovo direttore della Galleria d’arte moderna Ricci Oddi di Piacenza. Conservatore del Museo Bagatti Valsecchi di Milano, specializzata nello studio dell’arte dell’Ottocento, è docente all’università Cattolica e autrice di numerose pubblicazioni. Ferrarese di origini, ha conseguito il diploma di maturità al liceo classico, si è laureata in Lettere Moderne indirizzo storico artistico (110/110 e lode) all’Università degli Studi di Firenze e nel 1997 ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia dell’Arte all’Università degli Studi La Sapienza di Roma Lucia Pini è risultata prima nella graduatoria dei 14 candidati che hanno superato la severa selezione fra una sessantina di curriculum arrivati alla sede di via San Siro e affrontato l’audizione nei giorni scorsi. La rosa comprendeva candidati da tutta Italia, uomini e donne dai 30 anni in su, alcuni con diverse esperienze di direzione. La ratifica è arrivata nel cda guidato dal presidente Fernando Mazzocca che si è riunito nella sede della galleria piacentina nel pomeriggio di sabato 5 giugno.

La Galleria Ricci Oddi mancava di una direzione da 12 anni, dopo la morte di Stefano Fugazza. Per il nuovo direttore si profila un primo incarico quadriennale e uno stipendio di 55 mila euro lordi all’anno.

Nel mese di maggio la galleria piacentina ha registrato un record storico di visitatori: 1.500 persone hanno affollato gli spazi riaperti dopo le chiusure legate alla pandemia e hanno potuto ammirare nel salone d’onore il ritorno del Ritratto di Signora di Gustav Klimt.

