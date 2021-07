C’è l’approvazione, anche i 18enni possono votare per il Senato: “Riforma corretta”

“Una riforma giusta”. La pensano così i giovani piacentini intervistati in merito alla riforma costituzionale approvata oggi, che permette ai 18enni di votare anche per il Senato. Tra di loro c’è Melissa Ruchia, che ha compiuto 19 anni da poco tempo e non ha ancora avuto l’occasione di esprimere il proprio voto. “Non ho ancora potuto votare per ora – il suo pensiero – e ho saputo dell’approvazione di questa riforma, pur non avendo mai votato in vita mia credo che questa sia una cosa giusta. Non penso di essere troppo giovane per votare e quindi ritengo giusta la decisione di estendere il voto per il Senato anche a chi ha compiuto 18 anni di età”.

C’è anche chi ha qualche dubbio, ma alla fine non si tirerà indietro quando ci sarà da esprimere la propria preferenza per il Senato, come ha detto Pierantonio Bazzani: “Penso che sia un passo in avanti per la Costituzione Italiana, anche se avrà inevitabilmente dei pro e dei contro perché sarà sicuramente una responsabilità in più per noi giovani, ma in generale credo che l’Italia abbia fatto un passo in avanti oggi a livello politico. Penso proprio che, dal punto di vista personale, io ne approfitterò e voterò anche per il Senato”.

Sarà inoltre necessario che i giovani, da adesso in poi, aumentino il loro grado di informazione sulla politica. Questa è l’opinione di Angela Rigolli: “Ci sono aspetti sia positivi sia negativi in merito a questa riforma, io penso che in Italia tanti giovani non abbiano l’informazione necessaria per votare anche per il Senato, però vedremo come andranno le cose”.