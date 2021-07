Crisi Coldiretti, ufficiale il commissariamento. Da Roma arriva Benedetti

E’ scattato il commissariamento della Federazione provinciale di Coldiretti. Un evento clamoroso ma in qualche modo annunciato dalla lunga crisi che ha portato, via via, alle dimissioni di tutta la giunta. Anche il presidente facente funzione, Ugo Agnelli, infatti, ha rassegnato le dimissioni e quindi, come prevede lo statuto dell’organizzazione, si procede alla gestione commissariale. A guidare la Coldiretti piacentina sarà Giovanni Benedetti, funzionario della Confederazione nazionale, supportato dal direttore regionale Marco Allaria, mentre il direttore provinciale Claudio Bressanutti rimarrà come responsabile del personale.

