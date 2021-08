Alessandra Carlà eletta a Pianello “Miss Sorriso Emilia Romagna 2021”

“Miss Sorriso Emilia Romagna 2021” è la piacentina Alessandra Carlà. E’ stata eletta ieri sera 6 agosto a Pianello Val Tidone nella suggestiva cornice di Piazza Umberto 1, ai piedi della Rocca. Originaria di Rivergaro, 22 anni il prossimo 12 agosto, Alessandra è alta un metro e 75, ha capelli castani e occhi marroni. Obiettivo: raggiungere le prefinali nazionali di Miss Italia. E l’obiettivo lo ha raggiunto vincendo la prima finale regionale emiliana romagnola della stagione. Da pochi mesi ha perso il papà Gianluca, sportivissimo, che a soli 51 anni si è dovuto arrendere ad una malattia, lei lo ha ricordato, a votazioni terminate, nel suo “momento talent” là sul palco con una toccante “chiacchierata” con lui.

“Sono venuti diversi amici di papà – ha sottolineato con gli occhi lucidi la bella Alessandra – ad assistere a questa serata, è una vittoria che dedico a mio padre che so era con me anche stavolta. Nel 2019 ho vinto il titolo di Miss Piacenza, ora ho deciso di partecipare nuovamente per lui perchè quando sfilavo diceva che stavo bene, che ero me stessa. Lui era orgoglioso di me e voglio che continui ad esserlo”. Tra il pubblico mamma Maria, la sorella Arianna e il fidanzato Federico.