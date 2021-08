Il rap “vecchia scuola” di Elios nel nuovo brano con Melody Castellari

Hip-hop alla “vecchia maniera”, schietto e umile, senza strizzare l’occhio per forza ai suoni tanto di moda della “trap”. Elios non si smentisce nel nuovo singolo “Di chi ti fidi”, su Spotify e YouTube con videoclip di Roberto Dassoni. Il “rapper muratore” piacentino classe 1987 Elia Cassinelli ha appena pubblicato, nuovamente per l’etichetta piacentina Level49, un brano che riflette sulla possibilità e sul dovere di resistere, senza perdere di vista ciò che la nostra società era solo fino a pochi anni fa, senza fare spallucce di fronte al peso nelle nuove diseguaglianze.

Temi e modalità comunicative che rimarcano la fedeltà alla propria linea stilistica, a partire dall’album di debutto “In panne” (2016), passando per i pezzi contenuti nelle compilation “Men at work”, il precedente singolo “Sotto al cielo” uscito lo scorso dicembre in collaborazione con l’attore Giovanni Rosa e nel brano natalizio collettivo “Il giorno speciale”, sempre prodotti dalla Level49. Entro fine anno arriverà il nuovo album.