Assemblea Confesercenti: Maserati riconfermato, Samuelli nuovo direttore

Confesercenti Piacenza ha celebrato un’assemblea a suo modo epocale: Nicola Maserati è stato confermato presidente per i prossimi quattro anni, ma soprattutto Fausto Arzani, dopo un trentennio, ha passato il testimone da direttore a Fabrizio Samuelli.

“L’incontrò di oggi – ha detto Maserati – è stato molto significativo sotto tanti punti di vista: con la mia riconferma gli associati hanno dimostrato di aver apprezzato il lavoro della nostra squadra in un periodo così difficile e delicato, in cui siamo sempre rimasti al loro fianco, anche nei momenti più difficili. E poi abbiamo salutato Franco Arzani come merita, con tutto l’affetto e la riconoscenza che si è guadagnato in questi anni”.

“Raccolgo un’eredità pesante, di cui sento tutta la responsabilità – ha commentato Samuelli – ma sono certo che, seguendo gli insegnamenti di Fausto e con il sostegno di tutta l’associazione, proseguiremo nel solco della crescita che ci sta caratterizzando”.

Confesercenti (dopo il saluto delle autorità) ha dedicato la giornata alle attività di vicinato di montagna, con un convegno a cui hanno partecipato la parlamentare piacentina Elena Murelli, il sindaco di Cerignale Massimo Castelli e il giornalista del Corriere della Sera Giangiacomo Schiavi.