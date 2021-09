Restyling dell’impianto da rugby di via Rigolli al via: progetto da 840 mila euro

Poco meno di un milione di euro per abbellire e potenziare la sede dei Lyons tra via Boselli, via Rigolli e corso Europa. Il progetto di restyling dell’impianto sportivo della società di rugby, di cui in Comune si parla dalla precedente amministrazione ma di cui si erano perse le tracce, ha conosciuto in questi giorni un’accelerazione. A imprimerla la giunta Barbieri che ha inserito l’opera nel piano dei lavori pubblici per l’anno 2021. “Si rende necessario”, si legge nelle carte, “per adeguare l’edificio che ospita gli spogliatoi, la palestra e gli uffici della società sportiva Lyons rugby alle esigenze attuali”. L’intervento vale 840mila euro (Iva inclusa): Palazzo Mercanti stanzia un contributo di 250mila euro, i restanti 590mila sono a carico del privato.

