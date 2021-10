È il giorno di “Open House”: oggi piacentini alla ricerca della casa dei propri sogni

Sventolano i palloncini blu in città e provincia. Le case in vendita aprono le porte ai piacentini. È il giorno di “Open House”: si tiene infatti oggi l’evento promosso da Editoriale Libertà per scoprire le abitazioni in vendita sul nostro territorio. Un appuntamento ormai tradizionale, nato nel solco del portale online Abitare Piacenza e giunto alla settima edizione. Come anticipato nei giorni scorsi, stamattina numerosi immobili sono a disposizione di chiunque per essere visitati senza appuntamento, con il supporto di un consulente professionista che ne svela tutti i dettagli.

FASCE ORARIE – “Open House” è organizzato in quattro fasce orarie per permettere ai partecipanti di pianificare al meglio le loro visite: dalle 9 alle 11, dalle 11 alle 13, dalle 14 alle 16 e dalle 16 alle 18. Sul sito www.abitarepiacenza.it è possibile visionare l’ubicazione degli immobili aperti e, quindi, programmare il proprio “tour”. I palloncini blu con il logo “Abitare Piacenza – Open House” sono esposti fuori dalle porte delle case a disposizione: una sorta di “segnale” per accedere alle mura domestiche e sbirciare le stanze, i balconi, i giardini e gli ambienti che, perché no, potrebbero scandire una nuova quotidianità.