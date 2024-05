Per trovare casa basta seguire i palloncini blu: oggi tornano le visite di Open House

L’attesa ormai è finita. Oggi i piacentini avranno la possibilità di curiosare in giro per la città e magari trovare la casa dei propri sogni grazie a Open House.

Siamo alla tredicesima edizione dell’evento nato nel solco del portale Abitare Piacenza: tutto molto semplice, quanto utile, perché si potrà infatti visitare un gran numero di case senza la necessità di dover prendere un appuntamento con l’agenzia immobiliare.

La giornata di oggi sarà organizzata in quattro fasce orarie per poter pianificare al meglio le visite: dalle 9.00 alle 11.00, dalle 11.00 alle 13.00, dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

All’appuntamento parteciperanno le agenzie Prima Casa, Leonardo Studio Immobiliare, Gabetti, Trading Casa, Soluzione Casa, Piacenzaffari, Floriani e Capra, Pianeta Case e Invest. Sul quotidiano Libertà e sito www.abitarepiacenza.it si potrà trovare l’elenco degli immobili disponibili che sarà in continuo aggiornamento: per ognuno degli immobili saranno indicati sul indirizzo, informazioni con le caratteristiche principali, ma soprattutto le fasce orarie durante le quali sarà aperto per le visite.

Ma ci si potrà anche far guidare dal vero simbolo di Open House, gli immancabili palloncini blu che a ogni edizione colorano la città.