Open House, successo per la nona edizione. “La gente cerca spazi esterni”

I “palloncini blu” hanno conquistato i piacentini ancora una volta. Pieno successo per Open House, l’evento promosso da Editoriale Libertà per conoscere le abitazioni in vendita sul nostro territorio. La nona edizione dell’iniziativa nata nel solco di Abitare Piacenza, il portale online che raccoglie le migliori proposte delle agenzie immobiliari, si è svolta per tutta la giornata di sabato: i cittadini hanno potuto visitare decine di immobili liberamente, senza appuntamento, e con un consulente pronto a fornire dettagli e curiosità. Loretta Agnelli di Trading Casa ha espresso così la sua soddisfazione mentre mostrava un immobile nella zona di piazzale Roma: “La giornata è andata molto bene, sia io che i miei colleghi abbiamo avuto tante visite su tutti gli immobili. Le nuove tendenze riguardano soprattutto ampi spazi, aree esterne con terrazzo e giardino, si sta cercando quello che è mancato durante la fase del Covid”. Trend confermato da Saul Fregoni di Prima Casa, impegnato su due fronti, in via Gioia e via San Tomaso: “La gente vuole vedere e avere parecchie soluzioni sugli immobili, c’è voglia di conoscere le varie disponibilità e una sicurezza sul modo di investire i propri risparmi. Sono venute parecchie persone, tutte disponibili, alle quali piace soprattutto il fatto di poter venire qui liberamente mentre magari fanno una passeggiata o bevono un caffè”. Alessandro Ferranti di Invest Immobiliare ha passato la mattinata a mostrare un doppio appartamento in via San Sisto “Sono venute tante persone, quando si parla di indipendenza è più facile gestire un immobile. Le sensazioni riguardo i gusti dei clienti sono diversificate, chiedono molte informazioni e poi magari vanno a vedere altre proposte. Sicuramente, dal lockdown in poi, le esigenze sono cambiate perché si tende a preferire spazi esterni per avere più convivialità”.