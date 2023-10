Open House, oggi tornano i palloncini blu per aiutare chi cerca casa a Piacenza

I “palloncini blu” tornano a essere amici dei piacentini in cerca di un immobile.

Scatta oggi la dodicesima edizione di Open House, l’evento promosso da Editoriale Libertà per conoscere le abitazioni in vendita sul nostro territorio. Per tutta la giornata di sabato i cittadini potranno visitare decine di immobili liberamente, senza appuntamento, e con un consulente pronto a fornire dettagli e curiosità.

Simbolo della manifestazione saranno i tradizionali palloncini blu con il logo “Abitare Piacenza – Open House” a rappresentare il segnale che indicherà le case visitabili Un appuntamento nato nel solco di Abitare Piacenza, il portale online che raccoglie le migliori proposte delle agenzie immobiliari.

La giornata di Open House è organizzata in quattro fasce orarie per poter pianificare al meglio le visite: dalle ore 9 alle 11, dalle 11 alle 13, dalle 14 alle 16, e dalle 16 alle 18.

Sul sito di Abitare Piacenza si possono vedere gli immobili disponibili per le visite e conoscerne caratteristiche e ubicazione.

