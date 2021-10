Emozioni in voce: ecco i podcast di Liberta.it. Come ascoltarli

Da alcuni anni e soprattutto dopo la pandemia, i podcast si stanno facendo strada nel panorama dei media. Sono sempre di più le persone che ascoltano contenuti audio in casa, in auto, mentre fanno sport. Dal 13 ottobre i podcast sono una realtà concreta anche per Liberta.it con il progetto coordinato da Nicoletta Marenghi.

I podcast sono programmi audio che si possono ascoltare dove e quando si vuole. Si possono ascoltare direttamente su internet oppure si possono scaricare e ascoltare in un momento successivo.

Da mercoledì sono on air i podcast “Pensieri in quota” di Nicoletta Marenghi, “Voci di provincia” di Elisa Malacalza e “Un passo nel mondo” di Thomas Trenchi.

Per ascoltarli è possibile collegarsi al sito Liberta.it alla voce Podcast raggiungibile dalla sezione di menù Notizie in alto a sinistra, oppure su Spotify, Spreaker, i social di Liberta.it e Youtube di Telelibertà.

Da oggi c’è anche la possibilità di ascoltarsi collegandosi al Qr Code: basta avvicinare la fotocamera dello smartphone al codice e, in automatico, si apre la pagina dedicata ai podcast.