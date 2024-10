Come mai la salute mentale è ancora così stigmatizzata? Se ne parla stasera a Nel Mirino

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che cade il 10 ottobre,

a “Nel mirino” questa sera alle 21.00 su Telelibertà si discute di un tema tanto delicato quanto importante. Per farlo, nella trasmissione condotta dai giornalisti Nicoletta Bracchi e Thomas Trenchi, si cercheranno di capire le prospettive future per affrontare un argomento che riguarda la condizione di sanità, benessere e equilibrio di tipo psicologico ed emotivo.

Al tavolo dello Spazio Rotative, a raccontare la propria esperienza, saranno seduti il pedagogista Daniele Novara, lo psichiatra Corrado Cappa, che vanta una lunga esperienza in ospedale occupandosi di disabilità e autismo, la psicologa della cooperativa L’Arco Monica Francani e don Fabio Galeazzi, responsabile del servizio diocesano pastorale giovanile e vocazionale.

Si affronta un tema che spesso suscita ancora pregiudizi e timori. Tante le domande alle quali si cercherà di dare una risposta. Ad esempio: come mai la salute mentale è ancora così stigmatizzata nonostante se ne parli di più rispetto al passato? Partendo dalla Giornata mondiale della salute mentale, evento promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla salute mentale e promuovere iniziative volte al benessere psicologico, la trasmissione si propone l’obiettivo di fornire una panoramica della situazione a Piacenza, cecando di valutare la diffusione del disagio e della fragilità psicologica. È possibile rivedere le puntate di “Nel mirino” on demand sul portale www.teleliberta.tv.