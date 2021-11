“Le donne che pensano sono pericolose”: al via le attività del Centro italo-tedesco

Sono iniziate le iniziative didattiche e culturali del Centro italo-tedesco di Piacenza, a partire dal ciclo di eventi “Le donne che pensano sono pericolose”, con un programma di incontri, reading, concerti e video incentrati su figure-chiave della storia e della cultura che inizierà giovedì 11 novembre alle ore 18 all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, tra i sostenitori.

L’ingresso sarà libero, si richiederà tuttavia il green pass. Il primo della serie di incontri sarà dedicato a Ildegarda di Bingen, interpretata dall’attrice Silvia Zacchini di Kabukista.

CORSI DI TEDESCO – Nel frattempo, nella sede di via San Marco, sono iniziati i corsi collettivi di lingua tedesca in presenza per i livelli di A1 e C1. Per informazioni e iscrizioni: [email protected], tel.0523.384244. Alcuni corsi sono anche individuali e personalizzabili.