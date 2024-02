A Bobbio Cumiano “insegna” latino agli studenti di tutto il mondo in Erasmus

Alzi la mano chi, anche solo per un momento, non ha mai pensato che il latino fosse lingua morta. Ma nel cenacolo culturale di Bobbio sono i giovani studenti arrivati addirittura dalla Germania a dimostrare che non è così.

Nel 2024 la lingua latina è anzi diventata protagonista di un progetto che mette in comunicazione giovani d’Europa desiderosi di conoscere le radici del mondo classico: “Lingua latina culturas conciliat” è il titolo infatti che gli studenti del liceo scientifico Gadda di Paderno Dugnano, nel Milanese, e della Gesamtschule Hardt di Mönchengladbach, cittadina vicino a Düsseldorf, hanno scelto per il progetto Erasmus cofinanziato dall’Unione europea, incentrato sullo studio della civiltà latina attraverso l’epigrafia e i reperti archeologici.

Durante le due settimane del progetto gli studenti, sotto la guida delle rispettive insegnanti di latino, si sono cimentati nella traduzione di epigrafi sparse in ogni dove, fino ad arrivare a Bobbio, dove il folto gruppo è stato calorosamente accolto dal sindaco Roberto Pasquali.

Gli studenti si sono subito voluti immergere nell’atmosfera medievale a partire dal Museo della Città, dove è stato proiettato in versione inglese un filmato sulla figura di San Colombano; successivamente è stato il Museo dell’Abbazia ad incantare gli studenti europei con la lapide di Cumiano e l’epitaffio dell’ottavo secolo.

Il riferimento è al vescovo scozzese cui il re longobardo Liutprando dedicò il prezioso manufatto, già oggetto di studio degli allievi dell’hinterland milanese che lo scorso anno sono stati premiati a Roma al concorso nazionale di epigrafia latina “Scripta legamus” proprio per la realizzazione del video “Sulle orme di San Cumiano”.

