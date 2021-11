Spettacoli, shopping, beneficenza e cultura per l’Estate di San Martino

Creare un tuono da un tamburo non è impresa impossibile. Bastano una scatola di latta e una molla. La tempesta è assicurata e pure la sorpresa, quella dei tanti bambini che oggi hanno giocato con “Ludobus truccioli monelli”: cerchi, corde, piroli, fucili con gli elastici e il tradizionalissimo “mondo” sono approdati in piazza Duomo per la festa di San Martino organizzata dai Mercanti di qualità in collaborazione con Comune di Piacenza, Unione Commercianti, Confesercenti, Vita in centro a Piacenza, Terziario Donna, Iscom Group e Cna.

In piazza Cavalli, invece, sono approdati 35 espositori selezionati che hanno fatto la gioia degli appassionati di shopping; al pomeriggio gli artisti del circo Tadam hanno offerto uno spettacolo che ha incuriosito e affascinato i tanti presenti.

In largo Battisti, proprio davanti al negozio di Valter Bulla (che ha concorso all’organizzazione), i volontari della Croce Bianca hanno allestito una castagnata con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione di soccorso, ma anche per attirare nuovi volontari.

Anche in piazza Duomo, però, non è mancata l’immancabile castagnata di San Martino a cura della proloco di San Pietro in Cerro: una quarantina di espositori ha proposto artigianato ed enogastronomia, libri e bottiglie di gin, vasetti di miele e piccola bigiotteria fatta a mano. Presenti anche gli stand dell’associazione Armonia e della Casa di Iris per sensibilizzare e raccogliere fondi e infine i volontari dell’unità cinofila di Croce Rossa che hanno proposto un’esibizione con i loro cani.

Da segnalare anche l’impegno congiunto della Cattedrale e del Museo Kronos, che insieme alla cooperativa CoolTour hanno proposto un laboratorio didattico “Facciamo San Martino” per i bambini e la visita guidata “San Martino visto da vicino: un’estate in arte” per i grandi.

Infine nella vicina via Roma è andata in scena l’edizione novembrina di “Via Roma Street Market”: bancarelle, coro, vin brûlé e divertimento promosso da Associazione Quartiere Roma e Matti da Galera con Gina Pagnella per un quartiere tutto da vivere.