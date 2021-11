Torna la festa di San Martino, domenica bancarelle e artisti di strada in centro storico

Torna, dopo un anno di stop, la festa di San Martino. Domenica 7 novembre, in piazza Duomo e in piazza Cavalli, sono in programma tante iniziative con le bancarelle, gli artisti di strada, l’artigianato, la gastronomia, gli hobbisti e i giochi di una volta. Ad annunciarlo, in municipio, sono stati l’assessore Stefano Cavalli, i direttori di Confesercenti e Unione Commercianti Fabrizio Samuelli e Gianluca Barbieri, la presidente dei Mercanti di qualità Gloriana Tironi, Anna Lusa di Iscom Group e Giovanna Benaglia di Cna.

“Siamo voluti ripartire con l’estate di San Martino con l’obiettivo di portare più persone possibili sia in centro che in tutta la città – spiega Cavalli – Piacenza ha bisogno di queste iniziative: partiamo da qui, da un’iniziativa che rappresenta una tradizione interrotta dalla pandemia e che, in caso di brutto tempo, verrà posticipata a domenica 14”. Tante sono le novità che caratterizzeranno la rassegna.

PROGRAMMA – “In piazza Cavalli – illustra Tironi – avremo 35 espositori selezionati e nel pomeriggio ci sarà uno spettacolo dei Tadam, in largo Battisti ci sarà invece la castagnata della Croce Bianca. In piazza Duomo ci saranno circa 40 espositori fra artigianato ed enogastronomia. Non mancheranno però anche i volontari dell’unità cinofila di Croce Rossa, di Armonia e Casa di Iris, oltre a quelli della Proloco di San Pietro in Cerro che saranno presenti con un’altra castagnata in piazza Duomo”.

VIABILITA’ – In occasione della festa di San Martino, nella giornata di domenica 7 novembre saranno in vigore alcune limitazioni al traffico.

Dalle ore 6 alle 21, sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli – senza eccezioni – nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra largo Battisti e via XX Settembre, sui lati Nord e Est di piazza Cavalli, in piazza Mercanti, nel tratto di via Pace da vicolo del Tarocco ai Chiostrini del Duomo, in via Legnano e in vicolo Pazzarelli. I mezzi del trasporto pubblico potranno circolare lungo la direttrice via Cavour – via Roma verso via Borghetto e da corso Garibaldi verso piazza S. Antonino.

Contestualmente, i soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, unitamente ai mezzi di soccorso, potranno transitare con la massima cautela, in relazione alle diverse fasi della manifestazione, nel tratto di via Chiapponi tra via Sopramuro e piazza Duomo, in via Daveri, via Medoro Savini, via S. Donnino, via Sopramuro (tra via S. Donnino e via Frasi), nel tratto di via Romagnosi tra via Carducci e piazza Duomo, in vicolo del Pavone e via S. Giuliano. Per tutte le altre categorie di utenti, la circolazione sarà vietata anche in tali vie del centro storico.

Sarà invece in vigore per tutti, sino alle 24 – sempre a partire dalle 6 di domenica mattina – il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in via Legnano, via Pace, piazza Duomo, via Cavour (tra via Romagnosi e via XX Settembre), nonché in via Daveri, fatta eccezione per il tratto chiuso al traffico.