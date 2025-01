La Befana arriva dai vigili del fuoco: divertimento, caramelle e solidarietà

Ormai si tratta di un appuntamento tradizionale per la città di Piacenza: anche quest’anno il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si festeggia con un pomeriggio dai Vigili del Fuoco.

Alle 14.30 i pompieri hanno aperto l’evento facendo giocare i bambini e le bambine con le loro attrezzature. Fra sirene dei camion, idranti per spegnere incendi e arrampicate sulla torre, i piccoli hanno provato l’ebrezza di sentirsi Vigili del Fuoco per un giorno, magari accarezzando l’idea di diventare Pompieri da grandi.

Alle 15.30, come consueto, la Befana ha salutato la folla e, calandosi dalla torre, ha lanciato caramelle e cioccolatini per tutti. Una volta scesa, si è fermata con i bambini e le bambine per farsi fotografare con loro.

Per chiudere questo pomeriggio di festa, non poteva mancare lo spettacolo di Mangiafuoco dei Foco Loco, che hanno strabiliato i bambini con i loro giochi pirotecnici.

C’è stato modo di dare vita anche alla bella iniziativa in collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbi “Un giocattolo per un sogno”, con la quale sono stati raccolte diverse centinai di giocattoli da donare ai bambini delle famiglie più bisognose.