Domenica torna l’Estate di San Martino: stand, giochi di una volta e Dame Viscontee

Dopo il successo dello scorso anno, domenica ritorna “L’Estate di San Martino”, l’appuntamento in centro storico che porta il nome del santo ricordato nell’iconografia come colui che donò il mantello al mendicante, e lo fa con una giornata dedicata al commercio, agli spettacoli e al recupero delle tradizioni. Le piazze e le vie di Piacenza saranno disseminate di stand: 35 banchi dei Mercanti di qualità, organizzatori dell’evento, 20 banchi enogastronomici e 40 banchi dedicati alla creatività, all’artigianato e agli hobby, in generale alle tipicità stagionali del nostro territorio.

L’edizione sarà sulla falsariga di quella passata, sia pure con qualche novità. “Lo scorso anno questo appuntamento ha tenuto a battesimo la nostra giunta – dice l’assessore Christian Fiazza durante la presentazione in municipio – in quell’occasione capimmo che il format adottato era giusto e che fondamentale è la collaborazione fra le varie realtà partecipanti. Fare rete è sempre un valore aggiunto”.

“La tradizione si coniuga con il commercio” afferma Gianluca Barbieri, direttore di Unione Commercianti, che illustra nel dettaglio le differenti iniziative proposte ai cittadini. Dalle 15 alle 18, con partenza da via Roma, si terrà lo spettacolo itinerante delle Dame Viscontee, che transiterà per via Legnano, piazza Duomo, largo Battisti e Corso Vittorio Emanuele, per finire in piazza Cavalli. “Sarà una lunga sfilata con alcuni momenti di pausa nei quali proporremo coreografie e musica – dice Claudia Cappelletti, referente delle Dame Viscontee – mentre in piazza Cavalli metteremo in scena una favola”.

In piazza Duomo sono in programma altri eventi già dalla mattina fino alle 20, ad esempio “i giochi di una volta” per bambini e i banchi dei Mercanti di qualità dove si potranno trovare prodotti sia di artigianato sia di creatività. Sempre in piazza Duomo saranno presenti le associazioni di volontariato, Casa di Iris e l’associazione Cure palliative, ma anche lo spettacolo cinofilo della Croce Rossa e una castagnata benefica organizzata dalla pro loco di San Pietro in Cerro. In largo Battisti si troverà invece il banco di Croce Bianca, i cui volontari organizzeranno una castagnata. I banchi dei Mercanti di qualità, da piazza Cavalli, si spingeranno fino in via Cavour.