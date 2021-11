Prove di normalità a teatro: dal 2022 tornano prosa, Altri percorsi, danza

“Sul 2022 vi aggiorneremo a novembre, non appena sarà chiarito il quadro normativo”. Così disse Diego Maj, poche settimane fa, presentando la prima tranche di stagione “Tre per Te”. Il momento è giunto: Teatro Gioco Vita annuncia gli spettacoli in cartellone a partire da gennaio 2022 nelle rassegne di Prosa (quattro titoli al Teatro Municipale), Altri Percorsi (due al Municipale più un fuori abbonamento al Teatro Filodrammatici) e Teatro Danza (altri due spettacoli al “Filo”), cui si aggiungerà prossimamente il palinsesto di Pre/Visioni, articolato tra Filodrammatici e Teatro Gioia. Dunque ad ora tredici nuove aperture di sipario oltre a quattro incontri con le compagnie di Prosa per il ciclo “Ditelo all’attore” con Enrico Marcotti.

Come dire: prove tecniche di normalità, con il ritorno della tradizionale campagna abbonamenti e carnet, articolata in diverse possibilità e promozioni, a partire dal 18 novembre per i già abbonati e dal 7 all’11 dicembre per tutto il pubblico (mentre per l’acquisto dei singoli biglietti bisognerà aspettare il 14 dicembre). L’obbiettivo, adesso, annotano dal Gioco Vita nella lettera inviata agli abbonati, “è per tutti, spettatori e artisti, trovare nuove motivazioni, nuove forze e nuovi stimoli, per riscoprire grazie al teatro quei legami umani messi a dura prova dopo la lunga distanza fisica dettata dalla chiusura delle sale teatrali”.

Anche il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, presidente della Fondazione Teatri che organizza la stagione accanto al Gioco Vita (col sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e di Iren) interviene in questo momento di “piena ripartenza”: “Quando si alza il sipario sugli spettacoli della Stagione di Prosa è sempre un segno di vitalità importante per il tessuto culturale e per il nostro territorio, a maggior ragione dopo il lungo periodo di restrizioni con cui il settore dello spettacolo ha dovuto confrontarsi. Ancora una volta, il cartellone proposto da Teatro Gioco Vita conferma l’intreccio sapiente e accattivante tra una solida tradizione, con i grandi nomi della scena italiana, e il coraggio di prospettive inedite, innovatrici, contemporanee, seguendo il filo conduttore della qualità e del più ampio coinvolgimento del pubblico”.

