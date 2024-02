Martedì e mercoledì al Municipale arriva il “Cyrano de Bergerac” diretto da Cirillo

Ritorna la prosa al Teatro Municipale di Piacenza con “Cyrano de Bergerac”, adattato, diretto e interpretato da Arturo Cirillo: un teatro canzone per raccontare l’intreccio d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano. Appuntamento martedì 6 e mercoledì 7 febbraio alle 21.00 per la Stagione di Prosa 2023/2024, direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Iren, Mic e Regione Emilia-Romagna.

Un viaggio nella memoria, uno sguardo intimo, personale, di Cirillo su Cyrano. E così abbiamo il Cyrano de Bergerac, ma anche Pinocchio e Domenico Modugno. In scena un cast eccellente con Cirillo (Cyrano) affiancato da Irene Ciani (Rossana) e Giacomo Vigentini (Cristiano), oltre a Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta.

Un Cyrano che nasce da un ricordo personale di Cirillo: un musical visto da ragazzino a Napoli, nell’ancora esistente Teatro Politeama. “Lo spettacolo – spiega l’attore e regista – non è ovviamente la riproposizione di quel musical (con le musiche di Modugno) ma una continua contaminazione della vicenda di Cyrano di Bergerac, accentuandone più il lato poetico e visionario e meno quello di uomo di spada ed eroe della retorica, con delle rielaborazioni di quelle musiche, ma anche con elaborazioni di altre musiche, da Èdith Piaf a Fiorenzo Carpi. Un teatro canzone, o un modo per raccontare comunque la famosa e triste vicenda d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano attraverso non solo le parole ma anche le note, che a volte fanno ancora di più smuovere i cuori, e riportarmi a quella vocazione teatrale, che è nata anche grazie al dramma musicale di un uomo che si considerava brutto e non degno d’essere amato. Un uomo, o un personaggio, in fondo salvato dal teatro, ora che il teatro ha più che mai bisogno di essere salvato”.

Atteso il ritorno di Cirillo al Teatro Municipale di Piacenza, dove abbiamo applaudito i suoi “Orgoglio e pregiudizio” nel 2022 e “La scuola delle mogli” nel 2019.