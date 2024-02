La Filarmonica Toscanini per la prima della “Bagattella” al Municipale

Nonostante il termine “bagattella” sia utilizzato per indicare qualcosa di poco conto, la “Grande Bagattella per orchestra” di Orazio Sciortino, che vedrà una prima esecuzione assoluta al Teatro Municipale di Piacenza venerdì 23 febbraio alle 20.30, diventa una ironica contraddizione. Il brano è una sorta di azione musicale nella quale timbri diversi e riconoscibili diventano gli attori di una drammaturgia sonora.

Sciortino, appena nominato “Compositore dell’anno” agli International Classical Music Awards 2024, è stato descritto come un abile compositore in grado di coniugare una profonda conoscenza della tradizione con uno spirito aperto. Il che si traduce, come sottolineato dalla giuria degli ICMA 2024, in una “scrittura musicale libera da vincoli e aperta alle suggestioni della modernità, ma sempre personale e riconoscibile”.

Il concerto di venerdì vedrà sul podio della Filarmonica Toscanini diretta da Francesco Cilluffo, direttore principale dell’irlandese Wexford Festival Opera, e la presenza di Charlie Siem, uno dei giovani violinisti più celebri dei nostri tempi.