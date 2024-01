L’orchestra sinfonica della Rai in concerto al Municipale sabato alle 20.30

La Stagione dei concerti 2023/2024 del Teatro Municipale di Piacenza prosegue sabato 20 gennaio, alle 20.30, con il ritorno dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Sul podio il nuovo direttore principale Andrés Orozco-Estrada.

Il concerto dell’Orchestra Rai, consolidato appuntamento che nelle ultime Stagioni ha portato al Municipale una delle più celebri compagini italiane sotto la guida di importanti direttori, proporrà un programma incentrato su Wolfgang Amadeus Mozart e Richard Strauss.

In apertura, verrà eseguita la Sinfonia n. 38 in re maggiore KV 504 di Mozart detta “Praga”, eseguita per la prima volta nel 1787 nella capitale boema, dove Le nozze di Figaro stavano riscuotendo un enorme successo e dove il compositore avrebbe portato pochi mesi dopo il Don Giovanni. La partitura, costruita con una logica e una solidità formale stupefacenti, risente chiaramente dei modelli della musica teatrale e rivela nei dettagli più minimi la prodigiosa maturità artistica del suo autore

Nella seconda parte della serata è invece in programma Ein Heldenleben (Vita d’eroe) op. 40, con il quale Strauss concluse nel 1898 la fortunata serie dei suoi poemi sinfonici prima della svolta teatrale inaugurata con Salome nel 1905 e proseguita con Elektra nel 1909. Agli antipodi dell’eroismo beethoveniano, il lavoro è una sorta di autobiografia in musica che eleva la vita di Strauss sul piano ideale di un’esistenza emblematica. Un monumento al compositore, giunto trentacinquenne al culmine della celebrità, che ripercorre le battaglie combattute prima di riuscire ad affermare la propria autenticità di artista.

L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai è nata nel 1994. I primi concerti furono diretti da Georges Prêtre e Giuseppe Sinopoli. Da allora all’organico originario si sono aggiunti molti fra i migliori strumentisti delle ultime generazioni. Orozco-Estrada è il nuovo direttore principale dell’Osn Rai dall’ottobre 2023. Fabio Luisi è direttore emerito e Robert Treviño ricopre la carica di direttore ospite principale. L’Osn Rai svolge un ruolo centrale e di riferimento nella vita musicale italiana. I suoi concerti sono trasmessi in diretta su Rai Radio 3 e in livestreaming su raicultura.it/orchestrarai, molti anche in Tv (Rai 5 o Rai 1) e sulla piattaforma RaiPlay.