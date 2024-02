Teatro d’ombra, allo Spazio Luzzati torna il percorso di animazione delle sagome

Scostando i tendoni dello Spazio Luzzati si entra in un mondo magico. Dove i burattini e le marionette prendono vita, trascinando gli spettatori – in questo caso bimbi dai cinque agli otto anni accompagnati da nonni e genitori – in avventure fantastiche.

Questo pomeriggio, sabato 24 febbraio, è partita la nuova edizione del percorso di gioco creativo “Animando le figure”, un progetto di Teatro Gioco Vita curato da Simona Rossi e affidato a Federica Ferrari, con il coordinamento artistico di Nicoletta Garioni, che dopo il successo dello scorso anno è tornato ad entusiasmare con altri giochi e nuove animazioni.

All’appuntamento di oggi, che rientra nella rassegna di teatro per famiglie “A teatro con mamma e papà”, seguiranno le repliche per le scuole lunedì e martedì prossimi alle 9.30 nel cartellone della rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”.

La programmazione delle Stagioni di teatro ragazzi 2023/2024 di Teatro Gioco Vita è organizzata dal Centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

“Animando le figure 2024” tornerà in scena sabato 20 e domenica 21 aprile sempre alle 15.30 per le famiglie, con repliche per le scuole lunedì 22 e martedì 23 aprile alle 9.30.