Teatro Gioco Vita, le ombre in tournée in Italia e all’estero: 300 repliche per “Moun”

Le ombre di Teatro Gioco Vita sempre in tournée in Italia e all’estero, con due spettacoli che hanno ormai superato il traguardo delle 100 e delle 300 repliche, destinati a diventare veri e propri “classici” del teatro ragazzi. Si tratta di “Sonia e Alfredo – un posto dove stare”, anno di produzione 2020, e “Moun – portata dalla schiuma e dalle onde”, anno di produzione 2016, entrambi con la regia di Fabrizio Montecchi.

Per “Sonia e Alfredo” la recita numero 100 è stata qualche giorno fa in Francia, a Vendenheim in Alsazia, nel dipartimento del Basso Reno. Lo spettacolo è stato in cartellone al Polo culturale “Le Diapason” per tre giornate, con rappresentazioni sia per le scuole sia per le famiglie. Interpretato da Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari, con Rossella Corna alle luci e fonica, “Sonia e Alfredo” racconta una storia dolce e commovente tratta dall’opera di Catherine Pineur, autrice e illustratrice belga di libri per l’infanzia.

Per “Moun” le recite previste a Piacenza il 4 e 5 marzo al Teatro Filodrammatici (per la rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”) saranno la numero 306 e 307. Il traguardo delle 300 rappresentazioni è stato infatti superato in estate al Festival “I teatri del mondo” di Porto Sant’Elpidio. La creazione, tratta da “Moun” di Rascal e rivolta ai ragazzi dai 5 ai 10 anni, vede in scena l’attrice Deniz Azhar Azari con Rossella Corna alle luci e fonica.