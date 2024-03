Filodrammatici, “Premio Scenario”: al via tre giorni di selezione per i partecipanti

Diciassette corti teatrali in concorso per accedere alla finale del Premio Scenario infanzia e adolescenza che si terrà a Bologna a settembre. Si svolge a Piacenza dal 25 al 27 marzo, presso il teatro Filodrammatici, la tappa di selezione della decima edizione del Premio Scenario infanzia e adolescenza rivolto a progetti originali e inediti destinati alla scena infantile o adolescenziale, promosso dall’Associazione Scenario ETS in collaborazione con Teatro Gioco Vita e con il contributo di MiC Ministero della Cultura.

premio scenario: valutazione dei partecipanti

I diciassette partecipanti, selezionati dalle commissioni zonali nella fase istruttoria, presenteranno i loro progetti della durata di 20 minuti e saranno valutati da un Osservatorio critico che, composto dai soci di Scenario rappresentanti delle sei commissioni selezionatrici, vaglierà i progetti destinati alla Finale del Premio.

I progetti che saranno presentati a Piacenza – studi scenici originali proposti da artisti al di sotto dei 35 anni – provengono da Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Francia.

La tappa di selezione, aperta al pubblico, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, si svolgerà nelle giornate di lunedì 25 marzo (ore 14.00-17.20), martedì 26 marzo (ore 9.30-17.30) e mercoledì 27 marzo (ore 9.30-12.00).

scopo del premio scenario

Promosso e sostenuto dai 41 soci dell’Associazione Scenario, il Premio, nato allo scopo di incentivare nuove idee, progetti e visioni per un teatro rivolto ai nuovi spettatori, a partire dalla presente edizione, inaugura, un doppio percorso concorsuale, che si rivolge a progetti destinati a due distinte fasce di età: dai 3 anni e dagli 11 anni. Un cambiamento nella continuità, che istituisce un duplice premio e rappresenta quindi un ulteriore incentivo per originali percorsi di ricerca nell’ambito dei linguaggi rivolti all’infanzia e all’adolescenza.

due premi da 8mila euro

Il percorso del Premio ha impegnato i giovani artisti in un confronto sviluppatosi in varie fasi, da quella istruttoria alla tappa di selezione, per arrivare alla Finale che si svolgerà in forma pubblica a Bologna nell’ambito di Scenario Festival (1-4 settembre 2024), dove i finalisti presenteranno le loro proposte a una Giuria designata dall’Assemblea dei Soci di Scenario ETS, che assegnerà due Premi, il Premio Scenario infanzia e il Premio Scenario adolescenza, di 8mila euro ciascuno come sostegno alla produzione degli spettacoli compiuti che debutteranno in prima nazionale nell’ambito di una manifestazione nazionale a cura dell’Associazione Scenario ETS, fra dicembre 2024 e gennaio 2025.