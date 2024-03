“Interculturalità e rispetto”: riparte il “Bistrot delle storie” per bambini e famiglie

Gioia e allegria per i bambini tra le meravigliose illustrazioni colorate dello Spazio Luzzati. In alto il sipario per la seconda edizione de “Il Bistrot delle Storie” di Teatro Gioco Vita con protagonista l’attrice piacentina Letizia Bravi. “Ci immaginiamo ogni racconto come una ricetta con tanti ingredienti – spiega l’attrice -, cambiando e mescolando gli ingredienti cambiano anche i finali delle storie. Finali che verranno ideati anche grazie all’immaginazione dei più piccoli”.

Appuntamenti magici anche per le scuole – Dopo l’inaugurazione di oggi pomeriggio, appuntamento anche per domenica 3 marzo dalle 15.30. Le repliche dedicate alle scuole si svolgeranno lunedì 4 e venerdì 8 marzo alle ore 9 e alle ore 10.45, all’interno del cartellone della rassegna “Salt’in Banco”. Il progetto di Teatro Gioco Vita è curato da Simona Rossi e organizzato dal centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza e la collaborazione dell’associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Interculturalità e rispetto – “Un progetto ambizioso e dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie – sottolinea Simona Rossi -. Un’occasione unica nata grazie alla Fondazione Ronconi-Prati e al Gruppo Libertà che mette a disposizioni i locali”. “Ai bambini piace molto giocare – conclude Letizia Bravi -, quindi amo giocare e interagire con loro che diventano protagonisti delle storie all’interno del contesto magico offerto dallo Spazio Luzzati”. “Il Bistrot delle storie” è un progetto realizzato per la prima volta nel 2023 per creare storie capaci di abbracciare svariati temi tra cui l’interculturalità, il rispetto e la libertà di essere ciò che ci pare.