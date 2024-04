Teatro Gioco Vita, nuova produzione: “La ragazza dei lupi” ai Filodrammatici

È in fase di allestimento “La ragazza dei lupi”, la nuova produzione del Teatro Gioco Vita, che dal 9 al 13 aprile andrà in scena all’Officina delle Ombre al Teatro Filodrammatici.

LE RAPPRESENTAZIONI

Lo spettacolo, ispirato all’omonimo romanzo di Katherine Rundell (e vincitore nel 2017 del Premio Hans Christian Andersen) sarà disponibile inizialmente per le scuole con la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” da martedì 9 a venerdì 12 aprile, e successivamente con la Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà” per la “prima piacentina” sabato 13 aprile alle 20.30.



Il debutto nazionale sarà il 17 giugno al Teatro Diego Fabbri di Forlì in occasione del festival “Colpi di Scena”.

LO SPETTACOLO

La regia è di Marco Ferro, che firma la drammaturgia con Valeria Sacco. In scena ci saranno Valeria Barreca e Tiziano Ferrari, attori ormai “storici” della compagnia, che ci condurranno in un’avventura di largo respiro che parla di coraggio, di amicizia, di fiducia, di ragazzi e bambini che osano sfidare l’autorità per provare a cambiare le cose, rieducandosi così alla libertà. Imparare ad ascoltare la natura, a conoscerla e a rispettarla è il filo rosso che attraversa l’intero spettacolo, dedicato a un pubblico dai 6 agli 11 anni.

La trama – Feo è una bambina di undici anni e proprio come la sua mamma fa parte dei liberalupi. Non tutti però amano questi animali e ancor meno chi li aiuta a tornare selvaggi. E così, quando la mamma viene incarcerata ingiustamente, Feo non ci sta, e corre a salvarla. Con l’arrivo di altri personaggi inizierà un lungo viaggio che ha il sapore di una sfida e che – grazie alla magia del teatro d’ombre – permetterà di spaziare tra boschi fitti di abeti e paesaggi innevati, sferzati dalla tormenta.

Lavorano all’allestimento de “La ragazza dei lupi” Nicoletta Garioni (scene e sagome), Paolo Codognola (musiche), Anna Adorno (disegno luci), Erilù Ghidotti (costumi), Alex Rubin Silmo (assistente alla costruzione), Rossella Corna (luci e fonica).