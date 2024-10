Le stanze di Verdi: primi ciak al Teatro dei Filodrammatici e all’albergo Roma

Il primo ciak del docufilm “Le stanze di Verdi”, una produzione firmata dal piacentino Giorgio Leopardi, è stato ufficialmente battuto ieri pomeriggio, 21 ottobre.

La scena d’apertura è stata girata sul palco del Teatro dei Filodrammatici, un luogo carico di storia e suggestioni artistiche, ideale per ospitare le prime riprese di una pellicola che si preannuncia ricca di emozioni e contenuti.

Protagonista di questa avventura cinematografica è l’attore Giulio Scarpati, che ha pronunciato le battute che aprono la sceneggiatura scritto a quattro mani da Luca Pallanch e Tommaso Avati, è ispirato al libro “Verdi non è di Parma” dell’avvocato Marco Corradi, un’opera che ha acceso il dibattito culturale sulla vera appartenenza identitaria del grande compositore italiano. Il docufilm si preannuncia come un’opera di grande rilievo grazie alla presenza di un nome d’eccezione: il maestro Pupi Avati.

La sua supervisione registica rappresenta una garanzia di qualità e sensibilità narrativa.

Accanto al cineasta bolognese, il regista Riccardo Marchesini metterà a disposizione le sue competenze tecniche e il suo estro creativo. Le riprese sono proseguite in serata all’Albergo Roma e in alcune strade del centro storico dove Scarpati è stato “catturato” dalle telecamere del set in un passeggiata meditabonda. “Siamo molto soddisfatti di questo primo giorno di riprese – ha commentato Leopardi – lo staff è affiatato e molto preparato, la squadra giusta per un obiettivo importante. Ringrazio il Comune che ci supporta nella parte logistica e naturalmente Diego Maj e il Teatro Gioco Vita per la consueta disponibilità”.

La realizzazione del docufilm (direttore della fotografia Marco Sgorbati, produzione esecutiva Amine Moughanime) è resa possibile grazie al contributo del Consorzio Grana Padano, Banca di Piacenza, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Camera di Commercio e la Regione. Presenti a questa “prima” anche l’assessore Fiazza, Marco Corradi, Federico Scarpa, presidente del Centro Studi Piacenza, il neo direttore del Conservatorio Nicolini Roberto Solci. E proprio negli spazi dell’istituto di via Santa Franca sono previsti, nelle prossime ore, altri ciak.