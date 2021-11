Anche Liliana Segre rapita dal fascino della Signora di Klimt in mostra a Roma

La senatrice a vita Liliana Segre ha fatto visita alla mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia” in corso Palazzo Braschi, a Roma. E come altre centinaia di persone, è rimasta affascinata dal Ritratto di Signora, fiore all’occhiello dell’esposizione: si tratta del dipinto, di proprietà della Galleria d’arte moderna Ricci Oddi di Piacenza, protagonista di un appassionante caso di cronaca, perché trafugato nel 1997 e misteriosamente ricomparso in una botola della stessa Galleria a fine 2019.

La foto è scattata da Sandra Bozzarelli, la gallerista piacentina che si trovava in visita alla mostra dedicata a Klimt. L’opera tornerà a Piacenza il 5 aprile per l’esposizione “gemella” che si terrà alla Ricci Oddi.

