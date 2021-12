Voci di provincia. “Il presepe è bello perché lo fai tu”, i consigli dell’esperto

Ogni paese ha il suo presepe, la sua tradizione, la sua storia tramandata. E c’è anche chi a 23 anni se l’è costruito in sei anni, da solo, ed è pronto a portarne una parte fino in centro città. Thomas Trenchi ci dà consigli da presepista e poi ci aiutano a orientarci in vista del Natale le voci di Marzia Foletti e Roberto Uggeri. – Podcast di Elisa Malacalza. Editing e sound design Matteo Capra.

