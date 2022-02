Ex mercato: i Liberali “scomunicano” Ultori, il centrodestra lo difende

Il caso Ultori scuote il centrodestra piacentino. Il consigliere comunale dei Liberali è stato preso di mira dal vertice dell’Associazione Liberali Piacentini perché ha votato a favore della trasformazione dell’ex mercato ortofrutticolo in parcheggio, conformandosi alla scelta della maggioranza Lega-Fratelli d’Italia-Forza Italia. La nota che lo ha “scomunicato” dice che da tempo Ultori vota a titolo individuale e aggiunge che egli “peraltro ha la sua abitazione proprio in zona”, cioè vicino all’ex mercato demolito. La linea dell’Associazione Liberali, come di altre associazioni culturali e ambientaliste, era contraria all’abbattimento.

Oggi i partiti di maggioranza fanno quadrato attorno a Ultori, respingendo l’ipotesi che la sua scelta del voto pro demolizione sia stata condizionata da interessi personali. “Ultori – si legge in una nota – si è impegnato più di tutti per risolvere i problemi dei cittadini, mettendo gratuitamente al servizio della comunità le sue sue eccellenti doti professionali (è presidente del Collegio geometri-ndr)”. Carlo Segalini per la Lega, Giancarlo Migli per FdI e Francesco Rabboni per Forza Italia esprimono al consigliere criticato dai Liberali “gratitudine per la sua azione amministrativa e solidarietà umana per affermazioni – così si legge – che feriscono ingiustamente una persona perbene”.