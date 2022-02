Il ricercatore-fotografo Varacca racconta la città di Glasgow in una guida

Il piacentino Alessandro Varacca, 36enne ricercatore universitario con la passione per la fotografia, ha pubblicato “A guide to Glasgow”. Il libro fotografico racconta la storia della città scozzese dove il piacentino ha frequentato un master per un anno. “Sono stato colpito da architettura e paesaggi e dalla mia esplorazione urbana è nata l’idea del libro” racconta Varacca. La guida è stata presentata allo Spazio Bft di vicolo Edilizia a Piacenza.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà