“Aspettando la Coppa d’Oro” di Marissa Montesissa oggi a palazzo Farnese

“Una mostra ricca di suggestioni” le parole dell’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi per presentare l’inaugurazione della mostra “Aspettando la Coppa d’Oro” di Marisa Montesissa che si terrà da domani, a palazzo Farnese.

Una mostra capace di , valorizzare “soprattutto l’universo femminile sia nella sua modernità che nella classicità delle forme e dall’altro lato il Consorzio dei Salumi Tipici Piacentini, che attraverso il premio Coppa d’Oro intende promuovere e rimarcare il valore che generano, per il nostro Paese, i prodotti tutelati a cui Piacenza contribuisce, tra gli altri, con i tre salumi Dop- spiega Papamarenghi .- Per queste ragioni invito i piacentini a questo nuovo appuntamento culturale a Palazzo Farnese, che racchiude il fascino e la sensibilità di un’artista che da anni persegue, con il suo lavoro, l’obiettivo di valorizzare la figura femminile nella nostra società”.

D’accordo con l’assessore, Marisa Montesissa aggiunge che “Il mondo e l’universo femminile sono sempre state al centro della mia produzione artistica. Con le mie opere ho voluto far evolvere la figura della “Razdura”, la donna che nei primi anni del secolo scorso gestiva la vita familiare con il compito di amministrare la casa ed essere la responsabile di tutto ciò che accadeva nelle mura domestiche”. La mostra aprirà dunque i battenti oggi alle 17.00 a Palazzo Farnese e proseguirà fino al 12 marzo. Sarà esposta, tra le altre, l’opera che costituisce materialmente il premio promosso e organizzato dal Consorzio Salumi Tipici Piacentini, giunto alla 14° edizione, che avrà luogo il 18 marzo nel salone di Palazzo Gotico.

Montesissa esporrà una trentina di opere (tra le quali i riconoscimenti degli anni scorsi), alcune delle quali verranno collocate in uno spazio ellittico e altre in vario modo all’intero della Sala Mostre della mole vignolesca, situata al piano terra: “Le mie donne – commenta – esprimono sensualità e seduzione, per questo ho scelto di esporre anche alcune sirene, figure mitologiche greche che nel medioevo cominciarono ad essere raffigurate con la coda di pesce al posto delle gambe”.

“Un percorso – conclude Papamarenghi – che grazie alla mostra avvicinerà i piacentini alla Coppa d’Oro, un riconoscimento nato grazie alla costanza dell’imprenditore piacentino e allora presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Parenti, che ha visto premiare persone che hanno funto da ambasciatori di Piacenza in Italia e nel mondo”.

L’ingresso alla mostra è libero, nel rispetto delle normative anti-Covid e gli orari di accesso sono i seguenti: il lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dal martedì alla domenica nell’arco d’orario che va dalle 10.00 a mezzogiorno e dalle 16.00 alle 18.00.