Festa della Repubblica al Farnese tra laboratori didattici e visite guidate

Numerose saranno le iniziative il 2 giugno ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperti dalle 10.00 alle 18.00 – con accesso al costo di 1 euro in occasione della prima domenica del mese – finalizzate a rendere omaggio alla Festa della Repubblica.

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio didattico “Piccoli garibaldini crescono!”, che si svolgerà in due turni: con inizio alle 14.30 per la fascia dai 7 ai 10 anni, dalle 16.00 per i bambini dai 4 ai 6 anni d’età. Le adesioni, obbligatorie per ragioni organizzative, verranno raccolte al numero 0523-492658 o via e-mail, scrivendo a [email protected] con un costo di partecipazione di due euro.

Inoltre, alle 17.00, è in programma una visita guidata straordinaria al Museo del Risorgimento, dal titolo “Gh’era âria ‘d primavera e ‘d libertà”, compresa nel biglietto d’ingresso. L’itinerario tematico si aggiungerà alle altre visite guidate già in programma come ogni domenica, senza costi aggiuntivi: alle 10.15 alla Sezione Archeologica, alle 11.30 e 16.15 alla Pinacoteca, alle 15.00 alla Sezione Civica e alla collezione delle carrozze.