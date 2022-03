I piacentini Te Quiero Euridice a Macerata per le audizioni di Musicultura

La grande vetrina nazionale Musicultura è un debutto “live” niente male per l’album “Sempre qui” dei Te Quiero Euridice. Ed è proprio così, con uno spirito concertistico da “data zero”, che il duo pop piacentino di Elena Brianzi e Pietro Malacarne (che per l’occasione, e non solo, si farà quartetto) partecipa al celebre festival e concorso nazionale dedicato alle nuove promesse della musica popolare e della canzone d’autore (ex Premio Recanati). Le audizioni sono iniziate lo scorso 24 febbraio e si chiuderanno il 6 marzo ma oggi è il loro giorno. Suoneranno stasera, mercoledì 2 marzo (dalle 21) sul palco del Teatro Lauro Rossi di Macerata. Le audizioni sono trasmesse anche in diretta Facebook da diverse testate partner, dal Messaggero a Sentire Ascoltare, OndaRock, Indievision e All Music.

I Te Quiero Euridice sono in gara con altri 60 artisti su oltre 1000 candidature. Al primo posto l’Emilia-Romagna con ben 12 proposte selezionate. “Ci siamo iscritti a Musicultura a novembre – raccontano Elena e Pietro – subito dopo l’uscita del nostro primo album ‘Sempre qui’. Essere entrati significa che è davvero arrivato il momento di suonarlo e questo è un primissimo modo per farlo”.

Sarà un viaggio vacanza? “Purtroppo una toccata e fuga con rientro in nottata, perché per fortuna non saremo soli. Verranno con noi Francesco Brianzi e Andrea Speroni alle percussioni, elettronica, arrangiamenti e sequenze, accostandosi alle nostre due voci e chitarre. Ci stiamo preparando da gennaio, stiamo allestendo tutti i pezzi del disco. Musicultura arriva in un momento perfetto, speriamo sia un buon trampolino per aiutarci a procacciare concerti”.

