Telelibertà sul 76: prosegue la copertura del territorio. Situazione in miglioramento

Ulteriori miglioramenti in tutto il territorio piacentino per quanto riguarda la fase di risintonizzazione del segnale di Telelibertà – che dall’8 marzo è sul canale 76 – necessaria per la migrazione delle frequenze televisive verso il nuovo digitale terrestre.

L’invito ai telespettatori che ancora non vedessero Telelibertà è di effettuare una risintonizzazione del televisore o del decoder.

Ricordiamo che Telelibertà si può sempre seguire anche in streaming dal sito Liberta.it.