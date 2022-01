Nuovo canale per Telelibertà, il 76. Solo in alcune zone. Come continuare e vederla

Come annunciato nei giorni scorsi è in corso la riassegnazione delle frequenze televisive da parte del Ministero dello sviluppo economico e anche Telelibertà è coinvolta nella nuova transizione digitale terrestre.

Ora, in alcune zone della provincia la nostra emittente si trova su un nuovo canale, il 76.

E’ necessario quindi risintonizzare la propria televisione per continuare a vedere Telelibertà.

Non in tutta la provincia, per il momento, ma solo a Rivergaro, Niviano, Ottavello, Bettola (anche sopra Bettola), Ponte dell’Olio.

Chi abita in queste zone, se attualmente non vede Telelibertà, deve risintonizzare il televisore, e Telelibertà sarà disponibile al numero di telecomando 76.

Per tutte le altre zone Telelibertà, per il momento, rimane sul canale 98.