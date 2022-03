Confapi Piacenza: nella sede dell’associazione nasce lo sportello Pnrr per le imprese

Nasce lo sportello di Confapi Industria Piacenza dedicato alle opportunità del Pnrr per le imprese. A partire da mercoledì 30 marzo infatti, ogni settimana, nella sede dell’associazione in via del Commercio sarà attivo un punto informativo e di orientamento dedicato alle innovazioni del Pnrr e destinato alle imprese: il servizio di consulenza, gratuito e su prenotazione, è stato presentato durante il webinar “Le opportunità del Pnrr per le imprese: gli avvisi aperti e in via di apertura” organizzato da Unionservizi di Confapi Industria Piacenza con la collaborazione di Financial Consulting Lab. Proprio gli esperti della realtà, Paolo La Torre che ne è l’amministratore e Stefania Poli che è consulente dell’area commerciale, gestiranno lo sportello di cui hanno presentato le finalità durante il webinar.

“L’idea nasce nella categoria Unionservizi – spiega il direttore di Confapi Industria Piacenza Andrea Paparo – nell’ottica di aiutare le aziende in un momento difficile come quello attuale: aiutarle significa da una parte fornire loro un appoggio per trovare modalità di risparmio dei costi, dall’altra segnalare loro possibili progetti e finanziamenti a cui accedere. Il servizio viene svolto un giorno a settimana, su appuntamento, garantendo la possibilità di programmare degli incontri individuali e gratuiti”.

“Sul tema del Pnrr Confapi Industria si impegna dedicando tempo e risorse – fa notare il presidente della categoria Unionservizi di Confapi Industria Piacenza Luca Lambertini – del resto si tratta di una questione che sta a cuore alle aziende e dunque l’obiettivo dell’associazione è proprio fornire degli strumenti utili per capire meglio il Piano”.

A seguire sono stati poi gli interventi di La Torre e Poli: a loro il compito di delineare la natura dello sportello “che sarà informativo e di orientamento con l’obiettivo di creare dei momenti di incontro e approfondimento”. “Questo sportello vuole essere uno strumento operativo di confronto per spiegare il perimento e il quadro in cui si esplica questo piano normativo – spiegano – le imprese avranno la possibilità di un approfondimento tematico sulle specifiche esigenze, affiancato da un monitoraggio e da uno scadenzario delle agevolazioni. È una significativa opportunità”.