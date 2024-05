Pnrr, insediata la Cabina nella prefettura di Piacenza: “Al lavoro per l’attuazione”

Si è insediata anche a Piacenza, come in tutta Italia, la cabina di coordinamento in prefettura per lo sviluppo del Pnrr, il piano economico post-Covid finanziato dall’Ue. In videocollegamento, gli incontri sono stati aperti simultaneamente dalla presidente Giorgia Meloni insieme ai ministri Raffaele Fitto e Matteo Piantedosi.

A Piacenza, la Cabina di coordinamento del Pnrr è stata presieduta dal prefetto Paolo Ponta con la sindaca Katia Tarasconi, Monica Savi e Dario Pietro Naddeo del Comune, Chiara Wolter per la Regione Emilia-Romagna, Angela Toscani e Simona Baldrighi per la Provincia, la sindaca di Sarmato Claudia Ferrari e il sindaco di Monticelli d’Ongina Gimmi Distante, quest’ultimi in qualità di referenti Anci per i Piccoli Comuni e per la provincia rispettivamente.

Il compito sarà quello di definire il piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal Pnrr a livello provinciale. “L’obiettivo è rendere il monitoraggio più puntuale, favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori sul territorio, nonché migliorare l’attività di supporto agli enti locali” spiega la prefettura di Piacenza in una nota.