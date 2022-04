Effetto Klimt: a Piacenza turisti aumentati del 42%. Dal 12 aprile via alla mostra

Visi di donna viaggiano sulle fiancate degli autobus, sono quelli dipinti dal grande pittore austriaco Gustav Klimt, li si troverà in mostra dal 12 aprile. E c’è anche “Ritratto di Signora” che sorride dai maxi manifesti apparsi in città. Piacenza si prepara alla mostra evento dell’anno (1,3 milioni il costo) che punta ad attirare migliaia di turisti. Allo Iat arrivano telefonate già da Francia e Svizzera per visite alla Galleria Ricci Oddi e a Palazzo Xnl. Gli albergatori sono fiduciosi, gli agriturismi apprezzano già una forte crescita delle presenze.

Nel Piacentino sono arrivati 191.838 visitatori lo scorso anno, con un incremento del 42,7 per cento sull’anno precedente segnato dalla pandemia, contro l’incremento del 6 per cento di Parma pur Capitale della Cultura. E’ una forza propulsiva che la mostra di Klimt vuole intercettare e accrescere, portando sul territorio fra le 60 e le 80 mila presenze.

