Agricoltura bio, Coldiretti: “Piacenza capofila per numero di nuove aziende”

“Le aziende socie di Coldiretti, per i due bandi sulle misure agro ambientali dedicate al regime Biologico della Regione Emilia Romagna, hanno dato prova del grande interesse al settore e alle opportunità del Psr per il sostegno all’agricoltura Green. Si rileva tra l’altro una forte incidenza di aziende in conversione da agricoltura convenzionale a Biologica che hanno richiesto di accedere ai bandi, quest’ultimo dato è un forte segnale del valore che il regime biologico rappresenta per le nuove imprese e per investire su una competitività attenta alla sostenibilità ambientale diversificando i propri canali commerciali”.

Con queste parole il presidente di Coldiretti Emilia Romagna, Nicola Bertinelli, ha commentato la risposta delle aziende ai bandi Psr 2014-20 prorogati anche al biennio 2021-22, appena chiusi, sulle misure agroambientali dell’agricoltura biologica che rappresentano complessivamente 2.836 aziende interessate per 15,9 milioni di euro di contributo richiesti.

“Misure – conferma la responsabile del servizio agroambiente di Coldiretti Piacenza Enrica Gobbi – che hanno trovato particolare riscontro nel Piacentino, con la nostra provincia che è capofila per numero di nuove aziende che hanno aderito per la prima volta al biologico. Un’attenzione al bio e ai suoi valori – conclude Gobbi – che si conferma quindi sempre in crescita nel Piacentino”.