Pd presenta la lista, tra i candidati Paola De Micheli: “Riprendiamoci Piacenza”

Sono 32 i candidati della lista Pd a sostegno di Katia Tarasconi, in corsa per la carica di sindaco di Piacenza nelle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. Di questi, 13 sono under 40 e quattro “indipendenti”. Professionisti, volti noti, rappresentanti del mondo del volontariato e della scuola. Nella lista anche Paola De Micheli, Christian Fiazza e Paola Gazzolo. Alla presentazione, avvenuta oggi, 23 aprile al Point della Tarasconi in via Emilia Parmense, a Piacenza, anche il segretario regionale del Pd Luigi Tosiani. “È arrivato il momento di riprenderci la città e di ripartire dopo 5 anni di immobilismo – spiega Paola De Micheli, ex ministro dei trasporti e oggi responsabile nazionale per l’attuazione del Pnrr. Sono a disposizione della città e di Katia per permettere a Piacenza di riprendersi il proprio destino”. E sulla presenza di un altro candidato del centrosinistra, Stefano Cugini, in corsa per la poltrona di primo cittadino dice: “Gli elettori di sinistra si riconosceranno nel Pd e in Katia Tarasconi”.

ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI