Oggi si celebra il 77° anniversario della Liberazione: il programma

Oggi si celebra anche a Piacenza il 77esimo anniversario della Liberazione.

Il programma prevede, a partire dalle 10.00, il tradizione corteo, con partenza da piazzale Genova e sosta sullo Stradone Farnese al monumento alla Resistenza.

La cerimonia ufficiale si terrà in piazza Cavalli, quella religiosa in ricordo dei Caduti sarà celebrata nella basilica di San Francesco.

Sotto i portici di Palazzo Gotico, dalle 12.00 alle 19.30, mostra di manifesti del Comando germanico, della Rsi e del Cln affissi in città fra il 1943 e il 1945 e visione in continuo del docufilm “Bella ciao-Song of Rebellion” e delle testimonianze dei 13 partigiani piacentini presenti nel Memoriale della Resistenza italiana.

In Piazza Cavalli, dopo la conclusione della manifestazione ufficiale del mattino, “Cento chitarre per la Resistenza”; dalle 16.00 animazione per i bambini, alle 17.00 “Canti della Libertà” eseguiti da Coro di voci bianche del conservatorio Nicolini, diretto dal Maestro Giorgio Ubaldi e alle 18.00 esibizione di Davide Cignatta e Johnny Pozzi in canti di resistenza, di tradizione e di cantautori (a cura di Anpi).

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni saranno adottati provvedimenti temporanei di modifica alla viabilità: >> v. ordinanza n. 322 del 15/04/2022.