Scarpette Rosse, questa sera su Telelibertà il film “Malcolm X”

Questa sera a “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, alle 20.05 va in onda “Malcolm X”, un film di Spike Lee del 1992 basato sulle memorie dello stesso leader afroamericano, qui interpretato da Denzel Washington, che aveva già lavorato con Lee in “Mo’ Better Blues” e che grazie a questo ruolo viene candidato all’Oscar come Migliore Attore Protagonista nel 1993: il film è un biopic che racconta la vita del pastore del Michigan, all’epoca Malcolm Little, a partire dalla sua giovinezza fatta di spaccio e piccoli furti, fino all’arresto e all’incontro con la Nation of Islam, che avvierà la trasformazione che lo porterà a diventare il grande leader afroamericano Malcolm X.