Tarasconi punta al cuore degli indecisi: “Coinvolgerli con amore ed entusiasmo”

“Amore, prossimità, bellezza”. Sono queste le prime tre parole pronunciate da Katia Tarasconi all’evento di lancio della campagna elettorale nella sera di giovedì 28 aprile nell’ex chiesa di Sant’Agostino per fare breccia nel cuore dei propri sostenitori. Un ingresso in pompa magna il suo, senza nulla perdere in eleganza e umiltà: palloncini gialli e viola appesi alle sedie di tanti sostenitori (500 le presenze in tutto, sold out), l’intramontabile Stand by me di Ben E. King ad accompagnarne l’ingresso sul palco e infine le note al piano di Monica Merlini A scandire le tre parole attorno a cui ruoterà l’universo concettuale della campagna del centro-sinistra alle prossime amministrative. «Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano ma se non lo facessimo, l’oceano avrebbe una goccia di meno», dice citando Madre Teresa di Calcutta. A sostenerla, nella sfida per le prossime amministrative, intanto, potrebbe esserci anche una sesta lista, quella dei “Pensionati piacentini” di Pietro Tansini.

