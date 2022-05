Moda e buon cibo: al Centro Gotico è tornato il Mercato del Forte

Su una bancarella ci sono le borse di pelle intrecciata dai tanti colori.

Su un’altra appaiono i pecorini profumati di Amatrice.

E ancora abiti a fantasia, giacche e pantaloni primaverili.

Le “bancarelle del Forte” sono tornate a Piacenza e per la precisione hanno fatto tappa al centro commerciale Gotico: una ventina di stand provenienti da Forte dei Marmi si è sistemata nel piazzale esterno. A visitarli diversi piacentini, che soprattutto nel pomeriggio non hanno voluto lasciarsi sfuggire lo shopping più glamour e le tendenze moda del momento.

A essere presenti le bancarelle della cittadina toscana, ma non solo: un banco infatti ha portato nella nostra città le specialità laziali di Amatrice con la sua ampia varietà di formaggi e in primis pecorini. Non sono mancati però neppure alcuni banchi piacentini.